Лень і Михайлюк зійшлися в матчі НБА “Сакраменто” - “Детройт”

В регулярному чемпіонаті НБА відбулося дербі українських баскетболістів.

Гравці збірної України з баскетболу Олексій Лень і Святослав Михайлюк зіграли один проти одного в матчі НБА “Сакраменто Кінгз” - “Детройт Пістонс”, який завершився з рахунком 106:100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30). Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Український центровий американського баскетбольного клубу “Сакраменто Кінгз” Олексій Лень відіграв у цьому поєдинку 27 хвилин 33 секунди, за які набрав 8 очок, зробив 13 підбирань і 5 блок-шотів.

Захисник збірної України і “Детройт пістонс” Святослав Михайлюка провів на майданчику 38 хвилин 50 секунд, заробив 14 очок, а також зробив 6 підбирань і 2 передачі.

Наразі “Сакраменто” посідає 10 місце у турнірної таблиці Західної конференції (26 перемог, 60 поєдинків), “Детройт” - 12-те у Східній конференції (20 перемог, 62 поєдинки).