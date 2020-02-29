НБА: Михайлюк набрав 13 очок і допоміг «Детройту» обіграти «Фінікс»

НБА: Михайлюк набрав 13 очок і допоміг «Детройту» обіграти «Фінікс»

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Укрінформ
«Пістонз» здобули мінімальну перемогу на виїзді.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 13 очок в гостьовому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Фінікс Санз» (113:111), повідомляє Укрінформ.

Український баскетболіст відіграв більше 30 хвилин. В активі Михайлюка 13 очок, 4 результативні передачі і 3 перехоплення. Михайлюк влучив 5 з 14 кидків з гри.  

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«Детройт» переміг в 113:111 і посідає 12-е місце у Східній конференції НБА.

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