НБА: Михайлюк набрав 13 очок і допоміг «Детройту» обіграти «Фінікс»

«Пістонз» здобули мінімальну перемогу на виїзді.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 13 очок в гостьовому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Фінікс Санз» (113:111), повідомляє Укрінформ.

Український баскетболіст відіграв більше 30 хвилин. В активі Михайлюка 13 очок, 4 результативні передачі і 3 перехоплення. Михайлюк влучив 5 з 14 кидків з гри.

«Детройт» переміг в 113:111 і посідає 12-е місце у Східній конференції НБА.