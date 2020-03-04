Визначився розклад матчів збірної України у Лізі націй УЄФА
Укрінформ
Національна збірна України з футболу розпочне виступ у груповому турнірі Ліги націй УЄФА 3 вересня домашнім поєдинком з командою Швейцарії.
Загалом у групі 4 елітного за рейтингом дивізіону А Ліги націй "синьо-жовті" проведуть 6 матчів проти суперників зі Швейцарії, Іспанії і Німеччини, повідомляє Укрінформ.
Розклад поєдинків у групі А4 Ліги націй УЄФА:
3 вересня: Україна - Швейцарія, Німеччина - Іспанія
6 вересня: Іспанія - Україна, Швейцарія - Німеччина
10 жовтня: Україна - Німеччина, Іспанія - Швейцарія
13 жовтня: Україна - Іспанія, Німеччина - Швейцарія
13 листопада: Німеччина - Україна, Швейцарія - Іспанія
16 листопада: Швейцарія - Україна, Іспанія - Німеччина.
Фінальний турнір за участю переможців чотирьох груп елітної ліги А відбудеться 2, 3 і 6 червня 2021 року.