Визначився розклад матчів збірної України у Лізі націй УЄФА

Національна збірна України з футболу розпочне виступ у груповому турнірі Ліги націй УЄФА 3 вересня домашнім поєдинком з командою Швейцарії.

Загалом у групі 4 елітного за рейтингом дивізіону А Ліги націй "синьо-жовті" проведуть 6 матчів проти суперників зі Швейцарії, Іспанії і Німеччини, повідомляє Укрінформ.

Розклад поєдинків у групі А4 Ліги націй УЄФА:

3 вересня: Україна - Швейцарія, Німеччина - Іспанія

6 вересня: Іспанія - Україна, Швейцарія - Німеччина

10 жовтня: Україна - Німеччина, Іспанія - Швейцарія

13 жовтня: Україна - Іспанія, Німеччина - Швейцарія

13 листопада: Німеччина - Україна, Швейцарія - Іспанія

16 листопада: Швейцарія - Україна, Іспанія - Німеччина.

Фінальний турнір за участю переможців чотирьох груп елітної ліги А відбудеться 2, 3 і 6 червня 2021 року.