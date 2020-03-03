«Аталанта» Малиновського зіграє матч ЛЧ проти «Валенсії» без глядачів

В Іспанії оголошені надзвичайні заходи проти поширення коронавірусу.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Валенсією» і «Аталантою» зіграють без глядачів. Також за закритими дверима пройдуть ігри Ліги Європи «Гетафе» - «Інтер» та «Севілья» - «Рома», і матч чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) між «Алавесом» і «Валенсією», повідомляє іспанське видання AS.

Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілья оголосив надзвичайні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Заборона на допуск глядачів на спортивні змагання поширюється на команди, які грали з італійськими клубами. Відзначається, що це перша превентивна міра, однак за нею можуть піти й інші обмеження.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Аталанта» розгромила «Валенсію» (4:1). Матч-відповідь зіграють 10 березня. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 12 березня, а матч Лі Ліги «Алавес» - «Валенсія» в Ла Лізі зіграють вже 6 березня.

Раніше стало відомо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Ювентусом» і «Ліоном» можуть зіграти без глядачів. Також під питанням проведення матчу між «ПСЖ» і дортмундською «Борусією» в Парижі.