Ліга чемпіонів УЄФА: "Аталанта" розгромила "Валенсію", "Тоттенгем" програв "Лейпцигу"

У Мілані і Лондоні завершилися чергові поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Футболісти італійської "Аталанти" з рахунком 4:1 упевнено перемогли іспанську "Валенсію", а в паралельному матчі англійський "Тоттенгем" поступився німецькому "Лейпцигу" - 0:1, повідомляє Укрінформ.

Результат першого протистояння "Аталанти" і "Валенсії" вирішили голи Ганса Гатебура, який вивів клуб із Бергамо вперед на 16-й хвилині та вдруге відзначився на 63-й, Йосипа Ілічича (словенець подвоїв перевагу ударом в "дев'ятку" на 42-й хвилині) та Ремо Фройлера (64). "Валенсія" відіграла один м'яч завдяки Денису Черишеву, який влучно пробив з-за меж штрафного майданчика в нижній правий кут воріт П'єрлуїджі Голліні на 66-й хвилині.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський замінив капітана господарів Алехандру Гомеса за 10 хвилин до фінального свистка.

В Лондоні успіх "Лейпцигу" над "Тоттенгемом" приніс Тімо Вернер, який реалізував пенальті на 58-й хвилині.

Поєдинки у відповідь відбудуться 10 березня на "Местальї" у Валенсії та "РБ Арені" у Лейпцигу.

Наступного тижня пройдуть ще чотири гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 25 лютого: "Челсі" (Англія) - "Баварія" (Німеччина), "Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія); 26 лютого: "Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія), "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія). Поєдинки у відповідь намічені на 17-18 березня.

Як повідомлялося, напередодні іспанський "Атлетико" у Мадриді обіграв чинного володаря титулу англійський "Ліверпуль" (1:0), а німецька "Боруссія" в Дортмунді завдала поразки французькому "Парі Сен-Жермен" (2:1). Доля путівок до чвертьфіналу у цих дуелях вирішиться 11 березня на аренах "Енфілд" у Ліверпулі та "Парк-де-Пренс" в Парижі.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).

Фото: Getty Images.