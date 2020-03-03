Козлова зачохлила ракетку на турнірі WTA у Монтерреї після першого кола

Українська тенісистка Катерина Козлова зазнала поразки у першому колі на турнірі WTA International у Монтерреї (Мексика).

Поєдинок Катерина Козлова (Україна) - Ребекка Петерсон (Швеція, 6) завершився з рахунком 6:3, 6:7 (1), 4:6, повідомляє БТУ.

Матч тривав 2,5 години. По ходу вирішального сету Козлова поступалася 0:3, потім зуміла вийти вперед (4:3), після чого 3 гейми до свого активу оформила Петерсон.

Для Катерини Козлової це був перший поєдинок у WTA-турі після Відкритого чемпіонату Австралії.

Читайте також: Світоліна і Бондаренко зіграють на корті Монтеррея в парному розряді

Змагання Abierto GNP Seguros у Монтерреї з призовим фондом 275 тисяч доларів стартували 2 березня і триватимуть до 8 березня. Чинною чемпіонкою турніру є Гарбінє Мугуруса (Іспанія).