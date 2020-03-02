Світоліна і Бондаренко зіграють на корті Монтеррея в парному розряді

Українська тенісистка Еліна Світоліна і Катерина Бондаренко виступлять на турнірі WTA в Монтерреї (Мексика), крім одиночного, і в парному розряді.

Світоліна в дуеті з британкою Джоанною Контою у першому раунді зіграє проти Сари Еррані з Італії та Даніели Сегель з Чилі, повідомляє Укрінформ.

Бондаренко і Шерон Фішман з Канади зустрінуться з нідерланского-словенським тандемом Аранча Рос/Тамара Зіданшек.

Нагадаємо, в одиночному розряді турніру від України зіграють Світоліна, Бондаренко та Катерина Козлова.

Читайте також: Світоліна зберегла 7 місце в рейтингу WTA

Призовий фонд хардових змагань у Монтерреї - 275 тис дол.

На фото: Еліна Світоліна.