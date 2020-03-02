Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на змаганнях у Норвегії

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завершила переможну серію зимового сезону змаганнями Karsten Warholm International у Норвегії.

Ярослава Магучіх перемогла на змаганнях в Ульстенвіку з результатом 1,96 м. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Взимку 18-річна українська спортсменка виграла всі без винятку турніри, у яких брала участь, а за підсумками виступів у січні була визнана НОК кращою легкоатлеткою місяця в Україні.

Владислав Мазур на змаганнях Karsten Warholm International замкнув першу трійку зі стрибків у довжину. Його результат - 7,78 м. Перше місце виборов кубинець Хуан Мігель Ечеварія - 8,08 м.