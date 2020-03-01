Зінченко у складі «Ман Сіті» виграв Кубок англійської ліги

У фіналі команда українця обіграла «Астон Віллу» 2:1.

У фіналі Кубка англійської ліги «Манчестер Сіті» обіграв «Астон Віллу» 2:1, повідомляє Укрінформ.

Фінал за традицією грала на стадіоні «Вемблі». «Ман Сіті» забив двічі у перші півгодини гри. Відзначились Агуеро і Родрі. Перед перервою один м’яч відіграв Самата. У другому таймі «Ман Сіті» втратив кілька нагод збільшити перевагу і у підсумку все завершилось перемогою команди Хосепа Гвардіоли – 2:1.

«Ман Сіті» вже вп’яте виграє Кубок ліги за останні сім років. Загалом цей трофей «Ман Сіті» виграв всьоме в історії клубу.

Український півзахисник Олександр Зінченко відіграв увесь матч на позиції лівого захисника. У складі «Ман Сіті» Зінченко виграв сьомий трофей. А перемог в Кубку ліги у нього вже три.