Малиновський забив м’яч і допоміг «Аталанті» розгромити «Лечче»

Український півзахисник забив 5-й м’яч в сезоні.

Український півзахисник Руслан Малиновський забив м’яч за «Аталанту» в матчі 26-го туру чемпіонату Італії (Серії А) проти «Лечче» (7:2). Про це повідомляє Укрінформ.

В гостьовому матчі проти «Лечче» Руслан Малиновський вийшов на поле на 69-й хвилині, замінивши Гомеса. На той момент рахунок був 5:2 на користь «Аталанти». Малиновський забив на 2-й компенсованій хвилині і встановив остаточний рахунок – 7:2 на користь «Аталанти».

В цьому сезоні Малиновський зіграв за «Аталанту» в 30 матчах, в його активі 5 голів і 2 результативні передачі.

У складі «Лечче» в цьому матчі зіграв український півзахисник Євген Шахов, який вийшов на заміну на 63-й хвилині.

Після 26-и турів «Аталанта» набрала 48 очок і посідає 4-е місце в Серії А. Лідирує в чемпіонаті «Лаціо», який набрав 62 очки.