"Десна" перемогла "Маріуполь" у чемпіонаті УПЛ

Футболісти чернігівської "Десни" обіграли у суботу "Маріуполь" (4:0) у матчі 20-го туру чемніонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на чернігівському стадіоні імені Ю.Гагаріна забили Андрій Тотовицький (12-та і 21-а хвилини), Олександр Філіппов (58, з пенальті), Владислав Калитвинцев (90+2), повідомляє Укрінформ.

У паралельному поєдинку "Олександрія" не втримала переможний рахунок у матчі зі "Львовом" - 1:1. На львівській арені "Україна" відзначилися: Тавареш (87) - у господарів; Богдан Мишенко (10) - у гостей.

Сьогодні також пройде гра між ковалівським "Колосом" та львівськими "Карпатами" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "Футбол 2").

Завершиться 20-й тур у неділю, 1 березня, матчами луганської "Зорі" з донецьким "Олімпіком" (14.00; "Уніан-ТВ"), полтавської "Ворскли" з донецьким "Шахтарем" (17.00, "Футбол 1").

Розпочався тур у п'ятницю. "Дніпро-1" переміг київське "Динамо" - 3:1.

Голи: Владислав Супряга (71, 82, 90) - Беньямін Вербич (45+5, з пенальті).

Вилучення: Володимир Польовий (75) - Віталій Буяльський (6).

Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки (після 19-ти ігор), "Динамо" - 39 (20), "Зоря" - 37 (19), "Десна" - 36 (20), "Олександрія" - 34 (20), "Колос" - 23 (19), "Маріуполь" - 22 (20), "Дніпро-1" - 22 (20), "Олімпік" - 18 (19), "Львів" - 18 (20), "Ворскла" - 14 (19), "Карпати" - 12 (19).

На фото: Андрій Тотовицький.