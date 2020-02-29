Хет-трик Супряги у ворота «Динамо» – лише другий в історії чемпіонатів України

Перший хет-трик у ворота киян стався 21 рік тому.

Форвард «Динамо» Владислав Супряга, який виступає на правах оренди за «Дніпро-1», за 19 хвилин забив три голи в матчі київського і дніпровського клубів в 20-му турі УПЛ (3:1).

Останній раз хет-трик у ворота киян в чемпіонаті України робили 24 вересня 1998 року, тоді відзначився півзахисник «Таврії» Олексій Осипов (3:3). Це рекордна пауза - 21 рік і 157 днів, повідомляє сайт УПЛ.

Крім Супряги і Осипова, більше ніхто не забивав «Динамо» тричі в одному матчі УПЛ.

Хет-трик 20-річного українця став 150-м в історії чемпіонатів України.

Нагадаємо, нападник не потрапив до стартового складу, а вийшов на заміну на 63-й хвилині. Зробити хет-трик після виходу на поле з лави запасних раніше вдавалося лише Андрію Тотовицькому (матч «Шахтар» - «Зоря» 2016 року - 3:2) і Сергію Старенькому (у зустрічі «Олександрія» - «Сталь» в 2017-му - 4:1).