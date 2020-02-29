Бондаренко вийшла у фінал тенісного турніру в Акапулько у парному розряді

Українсько-канадський дует Катерина Бондаренко - Шерон Фішман пробився у фінал парного розряду на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Акапулько (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У півфіналі змагань Бондаренко і Фішман обіграли посіяних під 3-м номером австралійок Еллен Перес і Сторм Сандерс - 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

У фіналі Бондаренко і Фішман зустрінуться з посіяним під 2-м номером американсько-мексиканським тандемом Дезері Кравчик - Джуліана Олмос, який у свою чергу взяв гору над американсько-австралійським дуетом Керолайн Доулхайд - Астра Шарма - 6:4, 6:2.

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Відзначимо, що турнір WTA в Акапулько в одиночному розряді двічі вигравала українка Леся Цуренко (2017, 2018).