Молчанов програв у парному чвертьфіналі турніру ATP у Франції

Український тенісист Денис Молчанов не зміг у четвер вийти до півфіналу турніру ATP Challenger Tour, зо триває у французькому місті По.

Українсько-тайванська пара Молчанов/Сє Чен-Пен поступилася дуету Антоніо Санчич (Хорватія)/Трістан-Самуель Вайссборн (Австрія) - 3:6, 4:6, повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті рівно годину. Читайте також: Марченко поступився у третьому колі турніру ATP у Франції У півфіналі опонентами хорвата та австрійця буде французький тенісний тандем Бенжамен Бонзі/Антуан Оан.