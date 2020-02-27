Молчанов програв у парному чвертьфіналі турніру ATP у Франції
Укрінформ
Український тенісист Денис Молчанов не зміг у четвер вийти до півфіналу турніру ATP Challenger Tour, зо триває у французькому місті По.
Українсько-тайванська пара Молчанов/Сє Чен-Пен поступилася дуету Антоніо Санчич (Хорватія)/Трістан-Самуель Вайссборн (Австрія) - 3:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті рівно годину.
У півфіналі опонентами хорвата та австрійця буде французький тенісний тандем Бенжамен Бонзі/Антуан Оан.