Український баскетболіст Лень зробив перший дабл-дабл у “Сакраменто”

Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень зробив перший дабл-дабл у складі свого нового клубу НБА “Сакраменто Кінгз”.

Олексій Лень сьогодні взяв участь у поєдинку НБА “Оклахома-Сіті Тандер” - “Сакраменто Кінгз”, який завершився з рахунком 112:108. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Український баскетболіст у своєму третьому матчі за каліфорнійський колектив отримав максимальний игровий час і за 21 хвилину відзначився дабл-даблом - заробив 11 очок (4/7 двоочкових, 3/3 штрафних) і зробив 11 підбирань (4 в атаці), а також відзначився 1 блок-шотом за 1 втрати і 3 фолах. Також він продемонстрував другий кращий у команді показник "+/-" - "+4".

Відео кращих моментів матчу за участю Леня:

Наразі “Сакраменто” посідає 12 місце у турнірній таблиці Західної конференції (24 перемоги у 58 матчах).

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Нагадаємо, Олексій Лень починав сезон у складі клубу НБА “Атланта”, а на початку лютого його обміняли в “Сакраменто”.