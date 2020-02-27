Суперліга: «Прометей» переміг «Запоріжжя»

«Київ-Баскет» мінімально обіграв в гостях «Миколаїв».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. Один з лідерів сезону «Прометей» (Кам’янське) на чужому майданчику переміг «Запоріжжя» 93:85. Про це повідомляє Укрінформ.

Сенсаційний новачок Суперліги – «Прометей» з Кам’янського переміг на виїзді «Запоріжжя» 93:85. Найрезультативніший гравець матчу: Брендон Рендольф (32) – «Запоріжжя».

В іншому матчі ігрового дня «Київ-Баскет» переміг на виїзді «Миколаїв» 85:84. Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсон (27) – «Миколаїв».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 39 (22). На другому місці «Прометей» - 39 (23). «Хімік» посідає третю позицію – 35 (22).

Нагадаємо, 15 лютого в баскетбольній Суперлізі «Дніпро» на власному майданчику перемогло «Харківських Соколів» 91:80, а «Одеса» обіграла «Миколаїв» 77:74.