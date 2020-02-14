Суперліга: «Київ-Баскет» переміг «Прометей»

«Запоріжжя» обіграло на виїзді «Черкаських Мавп».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Київ-Баскет» на власному майданчику переміг «Прометей» (Кам’янське) 82:63. «Запоріжжя» обіграло на виїзді «Черкаських Мавп» 92:89. Про це повідомляє Укрінформ.

«Київ-Баскет» впевнено переміг вдома одного з лідерів чемпіонату – «Прометей» 82:63. Кращими у складі киян стали легіонери – Классен, Шеферд і Гілл.

«Запоріжжя» здобуло 8-у перемогу в сезоні, обігравши на чужому майданчику «Черкаських Мавп» 92:89. Найрезультативніший гравець матчу: Брендон Рендольф (27) – «Запоріжжя».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 37 (21). На другому місці «Прометей» - 37 (22). «Хімік» посідає третю позицію – 35 (22).

Нагадаємо, 13 лютого в баскетбольній Суперлізі «Хімік» на власному майданчику переміг «Миколаїв» 73:70.