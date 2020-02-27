Збірна України визначилася зі складом на березневі матчі гандбольного Євро-2020

Став відомий розширений склад жіночої збірної України з гандболу на березневі матчі відбору Євро-2020 проти Фарерських островів.

Поєдинки відбудуться 25 та 29 березня, а до розширеного складу збірної України увійшли 22 гандболістки. Про це повідомляє Федерація гандболу України у Facebook.

У підготовці до матчів проти Фарерських островів візьмуть участь:

воротарі - Єлизавета Воронько, Вікторія Салтанюк, Ганна Жомер, Юдіт Балог;

польові гравці: Наталія Савчин, Юлія Головко, Тетяна Поляк, Діана Дмитришин, Анна Дябло, Світлана Аксьонова, Мілана Шукаль, Ольга Передерій, Ірина Глібко, Євгенія Левченко, Вікторія Бельмас, Влада Бельмас, Леся Смолінг, Наталя Воловник, Лілія Горільська, Ірина Стельмах, Наталя Стрюкова, Катерина Валова.

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За підсумками зборів, які проходитимуть у Кончі-Заспі з 18 березня, головний тренер Борис Чижов обере 16 гандболісток для заявки на матчі.

“Фарерські острови — додають із кожним роком, це гідний суперник, але наша мета виграти обидва матчі й далі боротись за вихід на чемпіонат Європи”, - зазначив Чижов.