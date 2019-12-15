Збірна Голландії вперше виграла жіночий чемпіонат світу з гандболу

В Кумамото (Японія) завершився фінальний турнір XXIV чемпіонату світу з гандболу серед жіночих команд.

У вирішальному поєдинку за "золото" збірна Голландії з рахунком 30:29 (16:13) перемогла гандболісток Іспанії, яким дісталося "срібло", повідомляє Укрінформ.

Бронзовими призерами стали росіянки, які у матчі за 3-тє місце обіграли команду Норвегії - 33:28 (18:15).

Збірна Голландії вперше завоювала "золото" жіночого чемпіонату світу з гандболу, раніше кращими результатами команди було "срібло" (2015) та "бронза" (2017).

Підсумкова класифікація. 1. Голландія, 2. Іспанія, 3. Росія, 4. Норвегія, 5. Чорногорія, 6. Сербія, 7. Швеція, 8. Німеччина, 9. Данія, 10. Японія, 11. Республіка Корея, 12. Румунія, 13. Франція, 14. Угорщина, 15. Ангола, 16. Аргентина, 17. Бразилія, 18. Сенегал, 19. Словенія, 20. Демократична Республіка Конго, 21. Куба, 22. Казахстан, 23. Китай, 24. Австралія.

Таким чином, згідно з регламентом, команда Голландії отримала пряму путівку на Олімпіаду-2020 у Токіо (Японія).

Нагадаємо, збірна України не змогла подолати кваліфікаційний бар'єр чемпіонату світу-2019, посівши друге місце у 1-й відбірковій групі слідом за командою Словаччини.