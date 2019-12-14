«Мотор» обіграв збірну Пекінського університету в SEHA-Лізі

Чемпіон України здобув сьому перемогу в турнірі.

В матчі 8-го туру гандбольної SEHA-Ліги запорізький «Мотор» переміг на чужому майданчику збірну Пекінського університету 30:23. Про це повідомляє Укрінформ.

В Загребі «Мотор» впевнено обіграв аутсайдера групи – збірну Пекінського університету 30:23.

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Після 9 матчів в активі «Мотора» сім перемог і 21 очко. Запорізький клуб посідає друге місце в групі, відставання від лідера – «Вардара» складає три очки. «Мотор» вже забезпечив собі вихід у чвертьфінал SEHA-Ліги.

У заключному матчі групового турніру SEHA-Ліги «Мотор» 16 грудня зіграє вдома проти «Войводіни» (Новий Сад, Сербія).