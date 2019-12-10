У Запоріжжі через погодні умови скасували гандбольний матч

У Запоріжжі через погодні умови скасовано гандбольний матч між командами України та Сербії.

Про це пресслужба ГК "Мотор" повідомила на сторінці у Facebook.

"Через погодні умови матч SEHA - Gazprom League сьогодні скасовано. Гру буде перенесено на невизначений термін", - повідомили у гандбольному клубі.

Нову дату та час гри у "Моторі" обіцяють повідомити найближчим часом.

Матч мав відбутись сьогодні у палаці спорту "Юність". Планувалось, що "Мотор" проведе останню домашню гру с сербською командою у цьому році.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні аеропорт Запоріжжя скасував через туман кілька рейсів.

За даними гідрометцентру, 11 грудня у Запоріжжі також очікується туман з видимістю 100-500 метрів.