Україна посіла третє місце на гандбольному турнірі в Польщі
Українські гандболістки в останньому матчі контрольного турніру в Любліні перемогли Литву з рахунком 27:22 (15:11) і в підсумку посіли 3 місце. Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу України.
Найрезультативнішою у складі команди Наталії Ляпіної стала Леся Смолінг, на її рахунку 7 м`ячів.
У матчі за титул Польща завдала поразки Білорусі з рахунком 34:29.
У першому турі Україна програла Білорусі з рахунком 22:31, у другому турі матч Польща - Україна завершився з рахунком 30:17.
Підсумковий залік після трьох турів: Польща – 6 очок, Білорусь – 4, Україна – 2, Литва – 0.
Нагадаємо, що наступні матчі відбору Євро-2020 жіноча збірна України з гандболу проведе в березні 2020 року проти Фарерських островів, а завершиться кваліфікаційний турнір травневими поєдинками проти Румунії та Польщі.