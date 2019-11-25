Україна посіла третє місце на гандбольному турнірі в Польщі

Жіноча збірна України з гандболу посіла третє місце на міжнародному турнірі в Польщі, який проводився в Любліні з нагоди 450-річчя Люблінської Унії.

Українські гандболістки в останньому матчі контрольного турніру в Любліні перемогли Литву з рахунком 27:22 (15:11) і в підсумку посіли 3 місце. Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу України.

Найрезультативнішою у складі команди Наталії Ляпіної стала Леся Смолінг, на її рахунку 7 м`ячів.

У матчі за титул Польща завдала поразки Білорусі з рахунком 34:29.

У першому турі Україна програла Білорусі з рахунком 22:31, у другому турі матч Польща - Україна завершився з рахунком 30:17.

Підсумковий залік після трьох турів: Польща – 6 очок, Білорусь – 4, Україна – 2, Литва – 0.

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Нагадаємо, що наступні матчі відбору Євро-2020 жіноча збірна України з гандболу проведе в березні 2020 року проти Фарерських островів, а завершиться кваліфікаційний турнір травневими поєдинками проти Румунії та Польщі.