Жіноча збірна України виступить на гандбольному турнірі в Польщі

Сьогодні жіноча збірна України з гандболу стартує на міжнародному турнірі в Польщі.

Суперницями підопічних Наталії Ляпіної на турнірі, який проводиться в Любліні з нагоди 450-річчя Люблінської Унії, стануть Польща, Литва та Білорусь. Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу України.

Перший матч українські гандболістки проведуть вже сьогодні, 22 листопада, проти Білорусі.

До складу збірної України увійшли:

воротарі - Єлизавета Воронько, Юдіт Балог, Вікторія Салтанюк;

польові гравці - Ольга Передерій, Леся Смолінг, Ірина Компанієць, Наталія Савчин, Олександра Фурманець, Діана Дмитришин, Анастасія Мелекесцева, Наталя Шипляк, Анна Дябло, Крістіна Добровольська, Ірина Павлик, Катерина Валова.

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Перед вильотом на контрольний турнір до Любліна українські футзалістки провели триденний збір у Кончі-Заспі:

Міжнародний турнір з нагоди 450-річчя Люблінської Унії триватиме до 24 листопада. 23 листопада збірна України зіграє проти Польщі, а 24 числа — проти Литви.