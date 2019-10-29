У Литві пройшов Кубок Посла України з гандболу серед ветеранів

IV міжнародний турнір з гандболу серед ветеранів на Кубок Посла України у Литві відбувся днями у місті Варена.

У заході взяли участь численні гості, серед яких представники української діаспори та ЗСУ, які перебувають у Литві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасниками цьогорічного Кубку Посла України стали більше 100 спортсменів, що представляли 4 чоловічих та 3 жіночих команди. Від України брали участь: команда ветеранів «Торнадо» (Бровари), багаторазовий чемпіон України у категорії 45+, володар «Кубка світу з гандболу серед ветеранів – 2018»; жіноча команда «Перша столиця» (харків’янки, посилені гравчинями з Дніпра та Одеси).

Литву представляли чоловіча та жіноча команди ветеранів з міста Варена та збірна литовських журналістів (Вільнюс). З Латвії приїхали чоловіча команда з Юрмали та жіноча - зі Скрівєрі.

Відкриття турніру було яскравим. Вихід спортсменів на поле супроводжували учні варенської гімназії «Ажуоло» у національних литовських костюмах. Перед початком змагань пролунали гімни Литви, Латвії та України, після чого дитячий колектив місцевої студії «Мікітукас» виконав литовські народні танці.

Відкриваючи захід, до присутніх звернувся Посол України Володимир Яценківський. Він підкреслив, що цьогоріч на змаганнях ще більше учасників, ще більше гостей. І це підтверджує, що у турніра – чудове майбутнє, оскільки він збирає справжніх та відданих друзів, сприяє зародженню нових дружніх, партнерських взаємин.

З вітальним словом також виступили мер Варени Альгіс Кашета та олімпійська і світова чемпіонка з гандболу, гравчиня легендарного київського «Спартака» Ольга Зубарева.

У фіналі чоловічого турніру броварський «Торнадо» переміг ветеранів Варени та другий рік поспіль здобув Кубок Посла України . Третє місце посіла збірна литовських журналістів. Серед жіночих команд перемогу святкувала також українська команда «Перша столиця».

Усі учасники турніру отримали пам’ятні кубки та медалі з написом литовською та українською мовами «Дружба та любов до гандболу хай об’єднують нас». Також були відзначені кращі гравці турніру, яким вручили спеціальні призи від організаторів - створені українськими скульпторами пам’ятні статуетки литовського Воїна свободи Вітіса. Крім того, Посол України вручив організаторам цьогорічного спортивного свята подяки та пам’ятні подарунки з петриківським розписом.

За перебігом турніру споглядали численні глядачі, серед яких мешканці і гості Варени, представники української громади Литви, настоятель Церкви Пресвятої Трійці (УГКЦ) у Вільнюсі о. Вінкентій Пелих. Також на турнір завітали військові ЗСУ, які навчаються на курсах англійської мови у Військовій академії Литви; українські військовослужбовці, що перебувають на реабілітації у Військового центру Міноборони Литовської Республіки (Друскінінкай).

Спеціальними гостями цьогорічного турніру стали легендарний український режисер Михайло Іллєнко, перша заступниця директора мережі кінотеатрів «Київкінофільм» Лариса Зубенко та координатор національних і міжнародних проєктів мережі кінотеатрів «Київкінофільм» Олена Бабій, які перебували в країні у рамках «Днів українського кіно у Литві». Вів захід один з провідних литовських спортивних оглядачів Таутвідас Венцявічюс.

Основними організаторами цьогорічного турніру, спільно з Посольством України у ЛР, виступили Адміністрація Варенського району, Гандбольний клуб «Ула» і благодійний фонд «Спортивні надії» з Варени, а також Варенський спортивний центр.

Фото: Посольство України у Литві