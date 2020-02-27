Українець Кігітов виграв "золото" першості Європи у стрільбі із пневматичного пістолета
У турнірі пістолетників серед юніорів перемогли українець Гліб Кігітов і німкеня Ванесса Зігер, повідомляє Укрінформ.
Кігітов у суперечці за "золото" випередив британця Джеймса Міллера та італійця Федеріко Мальдіні, Зігер у фіналі залишила позаду Вероніку Шейбалову з Чехії і росіянку Анастасію Шадах.
В командній першості Гліб Кігітов, Ігор Соловей та Дмитро Гонта принесли Україні "бронзу".
Нагадаємо, жіноча збірна України у складі Вікторії Рибовалової, Галини Авраменко та Валентини Гончарової виграла "золото" командних змагань у стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів. Вікторія Рибовалова в цій вправі стала бронзовим призером в особистій першості. В стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів серед змішаних команд срібним призером став український мікст Галина Авраменко - Ігор Кізима, Вікторія Рибовалова і Данило Даниленко здобули бронзові нагороди.
Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї завершиться 1 березня.