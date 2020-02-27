Українці здобули 2 нагороди чемпіонату Європи у стрільбі по рухомій мішені в міксті

У Вроцлаві (Польща) триває чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї.

В стрільбі з гвинтівки по рухомій мішені з 10 метрів серед змішаних команд услід за росіянами срібним призером став український мікст Галина Авраменко - Ігор Кізима, а Вікторія Рибовалова і Данило Даниленко разом з представниками Фінляндії здобули бронзові нагороди, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України у складі Вікторії Рибовалової, Галини Авраменко та Валентини Гончарової виграла "золото" у стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів з гвинтівки у командних змаганнях. Вікторія Рибовалова в цій вправі стала бронзовим призером в особистій першості.

Читайте також: Жіноча збірна України стала чемпіоном Європи у стрільбі по рухомій мішені

Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї завершиться 1 березня.

На фото: Галина Авраменко.