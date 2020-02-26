Жіноча збірна України стала чемпіоном Європи у стрільбі по рухомій мішені

Жіноча збірна України стала чемпіоном Європи у стрільбі по рухомій мішені

Укрінформ
У Вроцлаві (Польща) стартували чемпіонат і юніорська першість Європи зі стрільби з пневматичної зброї.

В стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів перемогла жіноча команда України у складі Вікторії Рибовалової, Галини Авраменко та Валентини Горчарової, повідомляє Укрінформ.

Українки, набравши в сумі 1672 очки, випередили росіянок (1650) і представниць Вірменії (1637).

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Вікторія Рибовалова в цій вправі стала бронзовим призером в особистій першості.

Чемпіонат Європи пройде до 1 березня.

На фото (зліва - направо): Валентина Горчарова, Вікторія Рибовалова і Галина Авраменко.

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