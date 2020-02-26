Ястремська програла Мугурусі у третьому колі турніру WTA в Катарі

Другій "ракетці" України Даяні Ястремській не вдалося пробитися до чвертьфіналу престижного турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Qatar Total Open 2020 - у Досі (Катар) з призовим фондом $2,94 млн.

У третьому раунді змагань Ястремська (№25 рейтингу WTA) за 1 годину 12 хвилин поступилася іспанці Гарбіньї Мурурусі (№16) - 2:6, 4:6 повідомляє Укрінформ. Суперниці вчетверте зустрілися в очному протистоянні, рахунок зрівнявся - 2:2. Читайте також: Ястремська перемогла п'яту "ракетку" світу на турнірі WTA в Катарі За вихід до півфіналу турніру Мугуруса зіграє з першою "ракеткою" світу Ешлі Барті - після технічної перемоги австралійки над Оленою Рибакіною з Казахстану (відмова). Qatar Total Open 2020 завершиться 29 лютого.