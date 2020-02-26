“Ман Сіті” подав апеляцію до CAS через заборону участі в єврокубках

Англійський футбольний клуб “Манчестер Сіті” подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні через заборону на участь в єврокубках.

“Манчестер Сіті” намагається довести, що не порушував правил фінансового фейр-плей, повідомляє Sport Arena.

“Сьогодні Спортивний арбітражний суд в Лозанні отримав апеляцію від представників “Манчестер Сіті” у справі про заборону від УЄФА на участь в єврокубках. “Городяни” були виключені з двох найближчих розіграшів Ліги чемпіонів через порушення правил фінансового фейр-плей. Крім того, чинний чемпіон Англії був оштрафований на 30 мільйонів євро”, - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що “Манчестер Сіті” може виступити наступного сезону в Лізі чемпіонів попри дворічну заборону від УЄФА. Це стане можливим, якщо клуб звернеться з проханням до Спортивного арбітражного суду призупинити дію бану на час розгляду апеляції. Якщо суд не встигне винести рішення до моменту жеребкування нового турніру Ліги чемпіонів, клуб із Манчестера може пропустити турнір.

Жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 відбудеться 9 червня.

Зазначимо, що “Манчестер Сіті” може втратити очки в АПЛ, оскільки порушення правил УЄФА автоматично є порушенням і внутрішніх турнірів. Наразі клуб посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ.

Сьогодні підопічні Хосепа Гвардіоли зіграють матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського “Реала”.

Фото: m.kontrakty.ua