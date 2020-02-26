Де дивитися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Матчі у Мадриді і Ліоні у середу, 26 лютого продовжать стадію 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

О 22.00 за київським часом іспанський "Реал" на "Сантьягу Бернабеу" прийматиме англійський "Манчестер Сіті" (матч покаже телеканал "Футбол 2"), а в паралельному протистоянні французький "Ліон" на "ОЛ Стадіум" зійдеться з італійським "Ювентусом" ("Футбол 1"), повідомляє Укрінформ.

Поєдинки у відповідь відбудуться 17 березня відповідно на "Етіхад" в Манчестері та "Ювентус Стедіум" у Турині.

Розклад решти матчів у відповідь, в яких вирішиться доля путівок до чвертьфіналу:

10 березня - "Валенсія" - "Аталанта" (перша гра - 1:2), "Лейпциг" - "Тоттенгем" (1:0)

11 березня - "Ліверпуль" - "Атлетико" (0:1), "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія" (1:2)

18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).