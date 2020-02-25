Ліга чемпіонів УЄФА: "Челсі" програв "Баварії", у "Наполі" з "Барселоною" - нічия

У Лондоні і Неаполі завершилися чергові поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У Лондоні і Неаполі завршилися чергові поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Футболісти англійського "Челсі" з рахунком 0:3 зазнали нищівної поразки від німецької "Баварії", а в паралельному матчі італійський "Наполі" обмінявся голами з іспанською "Барселоною" - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Перше протистояння "Челсі" і "Баварії" вирішили дубль Сержа Гнабрі, який відзначився на 51-й та 54-й хвилинах, і гол Роберта Левандовського (76).

"Челсі" догравав матч у меншості - на 83-й хвилині червону картку отримав Маркос Алонсо.

В Неаполі м'ячі забили бельгійський форвард "Наполі" Дріс Мертенс (30) та французький нападник "Барселони" Антуан Грізманн (57).

У гостей на 89-й хвилині за друге попередження з поля був вилучений Артуро Відаль.

Поєдинки у відповідь відбудуться 18 березня відповідно на "Альянц Арені" у Мюнхені та "Камп Ноу" у Барселоні.

Першу частину стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у середу, 26 лютого, завершать матчі "Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія) та "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія). Поєдинки у відповідь намічені на 17 березня.

Як повідомлялося, минулого тижня італійська "Аталанта" у Мілані розгромила іспанську "Валенсію" (4:1), англійський "Тоттенгем" у Лондоні програв німецькому "Лейпцигу" (0:1), іспанський "Атлетико" у Мадриді обіграв чинного володаря титулу англійський "Ліверпуль" (1:0), а німецька "Боруссія" в Дортмунді завдала поразки французькому "Парі Сен-Жермен" (2:1). Доля путівок до чвертьфіналу у цих дуелях вирішиться 10-11 березня.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).

Фото: Getty Images.