Бондаренко вийшла до другого кола тенісного турніру в Акапулько

Українка Катерина Бондаренко пробилася до другого раунду турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Акапулько (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У стартовому матчі Бондаренко в ніч на вівторок здобула вольову перемогу над Данко Ковінич з Чорногорії - 6:7 (7:9), 6:4, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 2 години 50 хвилин.

Путівку до чвертьфіналу змагань Бондаренко розіграє з посіяною під 7-м номером британкою Хізер Вотсон, яка в свою чергу обіграла американку Коко Вандевеге - 4:6, 6:4, 6:4.

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Відзначимо, що турнір WTA в Акапулько двічі вигравала українка Леся Цуренко (2017, 2018).