Ястремська зіграє з чемпіонкою Australian Open у другому колі турніру WTA в Катарі
Укрінформ
Друга "ракетка" України Даяна Ястремська успішно подолала перше коло турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Qatar Total Open 2020 у Досі (Катар) з призовим фондом $2,94 млн.
На старті змагань Ястремська (№25 рейтингу WTA) за 1 годину 15 хвилин завдала поразки бельгійці Кірстен Фліпкенс (№78) - 6:2, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Суперниці вдруге зустрілися в очному протистоянні.
За вихід до третього раунду турніру Ястремська зіграє з переможницею Australian Open-2020 американкою Софією Кенін (№5).
Qatar Total Open 2020 завершиться 29 лютого.