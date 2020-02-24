Хавбек "Колоса" Смирний - кращий футболіст 19 туру чемпіонату УПЛ

Футбольний півзахисник ковалівського "Колоса" Євген Смирний визнаний кращим гравцем 19-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Хавбек забив два м'ячі у переможному матчі проти "Олександрії" (2:1). За підсумками голосування він випередив Беньяміна Вербича, Віталія Буяльського та Богдана Леднева, повідомляє пресслужба УПЛ.

Нинішнього сезону вихованець київського "Динамо", який виступає за "Колос" на правах оренди, забив п'ять м'ячів у 15-ти матчах.

Після 19-ти турів "Колос" посідає шосте місце в чемпіонаті України. У 20-у турі матчі команда вдома зіграє з львівськими "Карпатами".