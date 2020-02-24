Український дзюдоїст Ньябалі виборов “срібло” турніру Grand Slam у Дюссельдорфі

Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі виборов срібну нагороду на турнірі серії Grand Slam у Дюссельдорфі (Німеччина).

Це перша нагорода такого ґатунку для Кеджау Ньябалі, який виступає у ваговій категорії до 90 кг, повідомляє НОК України у Facebook.

“Вітаємо українського дзюдоїста Кеджау Ньябалі (вагова категорія до 90 кг) із першим у кар'єрі сріблом найпрестижнішої серії Grand Slam, а також солідним поповненням очкової скарбнички в олімпійському рейтингу, яке приніс йому успіх у Дюссельдорфі”, - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на турнірі серії Grand Slam у Парижі переможницею у ваговій категорії до 48 кг стала 19-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід.