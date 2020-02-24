Калініна програла фінал кваліфікації на тенісному турнірі в Акапулько

Українці Ангеліні Калініній не вдалося пробитися до основної сітки турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Акапулько (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У фіналі кваліфікації Калініна (№141 світового рейтингу) у ніч на понеділок поступилася китаянці Сію Ван (№128) - 6:7 (0:7), 5:7, повідомляє Укрінформ. Матч тривав 2 години 5 хвилин. Читайте також: Цуренко припинила змагання на турнірі WTA в Досі на старті кваліфікації Відзначимо, що турнір WTA в Акапулько двічі вигравала українка Леся Цуренко (2017, 2018).