Сергій Левчук склав повноваження президента федерації карате

Федерацію очолив Іван Дутчак.

Новообраний голова Державного агентства спорту Сергій Левчук склав з себе повноваження президента української федерації карате. Новим президентом федерації карате став Іван Дутчак, повідомляє Левчук на своїй сторінці у Facebook.

«Прийняв рішення скласти повноваження президента федерації карате. Вважаю недопустимим для себе появу внутрішнього конфлікту інтересів щодо роботи на посаді голови Держспорту та федерації.

Звик справі віддаватись повністю, не відступати від цього правила планую і на новій позиції.

Дякую всім, хто йшов разом зі мною всі ці роки. Вітаю Дутчака Івана з обранням на посаду президента української федерації карате», - написав Сергій Левчук.

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Нагадаємо, президент української федерації карате Сергій Левчук очолив Державне агентство спорту. Головним пріоритетом новоствореної аґенції стане реалізація політик МКМС: якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор, реформа спорту, будівництво сучасної спортивної інфраструктури.