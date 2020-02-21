Україна визначилася зі складом на жіночу естафетну гонку ЧС з біатлону

Після закінчення офіційного тренування, яке відбулося сьогодні в Антгольці, старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков визначився зі складом на естафетну гонку.

Перший етап піде Анастасія Меркушина, другий - Юлія Джима, третій - Віта Семеренко, четвертий - Олена Підгрушна. Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Також Валерій Лєсніков розповів про склад команди і на майбутній чемпіонат Європи, який стартує наступного тижня в Раубічах.

“Тренується тут з іншими дівчатами і Юля Журавок... Після чемпіонату світу ми цим складом, що тут, їдемо на чемпіонат Європи в Раубічі. Ще там, на місці, Даша Блашко тренується. Подивимося, як її стан. Розглядалися ще Бєлкіна і Абрамова. Але вони в Мартеллі температурили, їх познімали з гонок. Тому не будемо їх напружувати. Головне, щоб вони до Кубка IBU були готові, який пройде там же, в Раубічах”, - зазначив тренер.

Як повідомлялося, 22 лютого чемпіонат світу в Антгольці-Антерсельві (Італія) продовжать класичні естафети. Змагальна програма світової першості завершиться 23 лютого мас-стартами.