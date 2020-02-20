Норвегія виграла синглмікст ЧС з біатлону, Україна - десята
Укрінформ
Збірна Норвегії виграла у четвер "золото" в одиночній змішаній естафеті (6+7,5 км) чемпіонату світу, що триває в Антгольці-Антерсельві (Італія).
Скандинави показали час 34 хвилини 19, 9 секунди і використали 6 додаткових патронів, повідомляє Укрфнформ.
Другою була команда Німеччини (17,6 секунди відставання; 5), третьою - Франції (+29,8; 4).
Українська збірна у складі Анастасії Меркушиної та Дмитра Підручного прийшла на фініш 10-ю (+1.28,8; 8).
Загалом в естафеті взяли участь 30 команд.
22 лютого чемпіонат світу продовжать класичні жіноча та чоловіча естафети. Змагальна програма світової першості завершиться 23 лютого масстартами.