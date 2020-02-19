Підручний відібрався на мас-старт на ЧС-2020

Мас-старт в Антхольці запланований на 23 лютого.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний потрапив в мас-старт чемпіонату світу в Антхольц-Антерсельві (Італія), повідомляє Укрінформ.

Український біатлоніст кваліфікувався завдяки результатам індивідуальних гонок на ЧС. Інший українець Артем Прима також може потрапити в мас-старт. Він є першим в списку запасних.

Нагадаємо, що Підручний через травму спини пропустив індивідуальну гонку на ЧС-2020.