Підгрушна єдина з українок відібралася у мас-старт ЧС з біатлону

Мас-старт бігтимуть в останній день ЧС 23 лютого.

Олена Підгрушна стала єдиною біатлоністкою збірної України, яка кваліфікувалася в мас-старт чемпіонату світу в італійському Антхольці, повідомляє Tribuna.com.

Мас-старт формується за трьома квотами: призери ЧС, топ-15 загального заліку Кубка світу і кращі за результатами в особистих гонках на ЧС, з тих хто не потрапив в перші дві квоти.

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Підгрушна потрапила в мас-старт за третьою квотою. Віті Семеренко та Юлії Джимі не вистачило 3 очка для потрапляння на гонку за цією квотою. Вони перебувають в списку запасних.

Нагадаємо, Підгрушна стала 4-ю в спринті і 13-ю в гонці переслідування чемпіонату світу. У загальному заліку Кубка світу вона посідає 23-є місце.