Шевченко: збірники "Шахтаря" зіграли з "Бенфікою" на хорошому рівні

Головний тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від перегляду матчу Ліги Європи "Шахтар" (Донецьк) - "Бенфіка" (Лісабон).

Наставник національної команди залишився задоволений грою своїх підопічних, повідомляє Zbirna.com.

"Вважаю, "Шахтар" добре увійшов у цей рік, - сказав Шевченко. - У поєдинку із сильним суперником команда виглядала переконливо, особливо з точки зору своєї готовності. Результат першого матчу позитивний, хоча всі розуміють, що виїзні гри у Португалії ніколи не складаються легко. Всі збірники "Шахтаря" виглядали добре, зіграли на своєму рівні. Чекаємо відновлення чемпіонату України, стежимо за всіма легіонерами. Думаю, що на контрольні матчі з Францією та Польщею у збірній з'являться нові імена. Однак прізвища поки називати не буду".

Нагадаємо, "Шахтар" у Харкові переміг "Бенфіку" з рахунком 2:1. Зустріч у відповідь в Лісабоні відбудеться 27 лютого.