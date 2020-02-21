Наставник “Шахтаря” прокоментував застосування VAR у матчі проти “Бенфіки”

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру прокоментував застосування системи відеодопомоги арбітрам (VAR) у вчорашньому матчі проти “Бенфіки” (2:1).

Луїш Каштру, зокрема, згадав декілька випадків, коли через VAR його команді не зарахували голи і дав 3:0 для VAR у матчі проти “Бенфіки”.

“Ми дуже добре провели матч, домінували на полі, тримали м'яч, і не просто заради володіння, а для того щоб постійно проходити в правильні зони і створювати небезпечні моменти. З іншого боку, була сильна “Бенфіка”, яка завжди показує гідну гру. Як я вже говорив раніше, це команда рівня Ліги чемпіонів.

Також не варто забувати, що забитий нами м'яч був анульований. VAR не надто любить нас: така ж історія була з “Аталантою”, де наш гол не був зарахований. Знову було кілька незрозумілих моментів, але нічого страшного, в будь-якому випадку з цим потрібно жити. Сьогодні - 3:0 для VAR”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Як повідомлялося, 20 лютого футболісти донецького "Шахтаря" завершили на свою користь перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти лісабонської "Бенфіки" — 2:1. М'ячі на ОСК "Металіст" у Харкові забили Алан Патрік, який відкрив рахунок на 56-й хвилині, і Віктор Коваленко (72) - у чемпіонів України; Піцці (67) - у португальців.

Матч у відповідь "Бенфіка" - "Шахтар" пройде 27 лютого у Лісабоні.