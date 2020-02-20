Роджер Федерер вибув до літа через операцію на коліні

Третя “ракетка” світу 38-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер переніс операцію на правому коліні.

Через хірургічне втручання Роджер Федерер не повернеться на корти до літа і пропустить змагання у Дубаї, Індіан-Веллсі, Маямі, Ролан Гаррос. Про це повідомляє БТУ.

Як зазначив сам тенісист, він вже деякий час мав проблеми з правим коліном, операція пройшла добре, він сподівається на повне відновлення і планує відновити свої виступи вже на трав’яних кортах.

Нагадаємо, що 2016 року Роджер Федерер переніс операцію на лівому коліні через проблеми з меніском.

Читайте також: Джокович переміг Федерера і вийшов у фінал Australian Open

Минулого сезону досвідчений тенісист став чемпіоном в Дубаї і Маямі, фіналістом в Індіан-Веллсі й півфіналістом на Ролан Гаррос.

Фото: Getty Images