Роджер Федерер вибув до літа через операцію на коліні
Укрінформ
Третя “ракетка” світу 38-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер переніс операцію на правому коліні.
Через хірургічне втручання Роджер Федерер не повернеться на корти до літа і пропустить змагання у Дубаї, Індіан-Веллсі, Маямі, Ролан Гаррос. Про це повідомляє БТУ.
Як зазначив сам тенісист, він вже деякий час мав проблеми з правим коліном, операція пройшла добре, він сподівається на повне відновлення і планує відновити свої виступи вже на трав’яних кортах.
Нагадаємо, що 2016 року Роджер Федерер переніс операцію на лівому коліні через проблеми з меніском.
Минулого сезону досвідчений тенісист став чемпіоном в Дубаї і Маямі, фіналістом в Індіан-Веллсі й півфіналістом на Ролан Гаррос.
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