"Шахтар" приймає "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

У другому за престижністю єврокубковому турнірі футбольних клубів континенту наступила вирішальна фаза плей-офф - на вибування.

В першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА у четвер, 20 лютого, донецький "Шахтар" зустрінеться у Харкові з лісабонською "Бенфікою". Поєдинок чемпіонів України і Португалії, який розпочнеться о 19.55 на стадіоні "Металіст", покаже телеканал "Футбол 1", текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Тренування португальського клубу «Бенфіка» напередодні матчу проти «Шахтаря» / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Шахтар" і "Бенфіка" потрапили до Ліги Європи з Ліги чемпіонів. "Гірники" фінішували третіми в групі С слідом за англійським "Манчестер Сіті" та італійською "Аталантою". "Бенфіка" у свою чергу посіла 3-тє місце у квартеті G, де пропустила вперед німецький "Лейпциг" і французький "Ліон".

Суперники раніше зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2007/08. Обидва виграли в гостях. "Шахтар" переміг 1:0 в Лісабоні, "Бенфіка" - 2:1 в Донецьку.

Матч "Шахтар" - "Бенфіка" обслуговуватиме суддівська бригада з Шотландії, яку очолює Боббі Медден.

Поєдинок у відповідь відбудеться 27 лютого.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи 2019/20 відбудеться 27 травня в Гданську (Польща) на однойменному стадіоні.