Я постарався знайти кращу тактику, щоб обіграти «Бенфіку» - Каштру

«Шахтар» і «Бенфіка» зіграють в Харкові у четвер, 20 лютого.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру поділився очікуваннями від першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з «Бенфікою», повідомляє Укрінформ.

«Зустрінуться дві дуже схожі команди. Обидві лідирують у своїх чемпіонатах. Ні в якому разі не можна назвати фаворита. Ви знаєте, що в обох командах хлопці виступають в національних збірних. Ще недавно вони грали в очному матчі України та Португалії.

Знаємо, що в обох командах дуже кваліфіковані гравці, які гідні показати футбол найвищого рівня. Як ми, так і «Бенфіка» обожнюємо показувати красивий атакувальний футбол. Але незважаючи на це команди будуть збалансованими в обороні. Вільний простір для контратак буде у обох команд. Сили абсолютно рівні. Налаштовуємося на складну гру.

Передматчева прес-конференція Луїша Каштру / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Зараз на прес-конференції бачу дуже багато знайомих облич. Я бачився з цими людьми в Португалії, ми працювали разом, обговорювали різні футбольні питання, коли був тренером іншого португальського клубу. Дуже радий вас тут бачити. Я вас поважаю, завжди сподіваюся на взаємоповагу.

Але я також поважаю і своїх гравців, яких на прес-конференції представляє Коноплянка. З величезною повагою я постарався знайти кращу тактику, щоб обіграти «Бенфіку», незважаючи на наші стосунки», - сказав Каштру на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, «Шахтар» і «Бенфіка» зіграють в Харкові у четвер, 20 лютого. Початок гри - о 19:55. Матч-відповідь відбудеться в Лісабоні через тиждень, 27 лютого.