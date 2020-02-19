ФК "Ворскла" скасував останній спаринг на зборі в Туреччині

Тренерський штаб українського футбольного клуба "Ворскла" (Полтава) не гратиме матч проти казахстанського ФК "Іртиш" (Павлоград), який у середу мав завершити програму другого турецького збору.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що матчі чемпіонату України поновлюються вже нинішньої суботи, повідомляє офіціальний сайт полтавчан.

22 лютого підопічні Юрія Максимова на виїзді зіграють поєдинок чемпіонату країни проти київського "Динамо".

Нагадаємо, раніше на другому зборі "Ворскла" обіграла узбецький "Насаф" (2:1), розійшлася миром з польською "Термалікою" (0:0) і програла казахстанській команді "Ордобаси" (0:2).

На фото: Юрій Максимов.