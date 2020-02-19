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ФК "Ворскла" скасував останній спаринг на зборі в Туреччині

Укрінформ
Тренерський штаб українського футбольного клуба "Ворскла" (Полтава) не гратиме матч проти казахстанського ФК "Іртиш" (Павлоград), який у середу мав завершити програму другого турецького збору.

Рішення прийнято у зв'язку з тим, що матчі чемпіонату України поновлюються вже нинішньої суботи, повідомляє офіціальний сайт полтавчан. 

22 лютого підопічні Юрія Максимова на виїзді зіграють поєдинок чемпіонату країни проти київського "Динамо".

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Нагадаємо, раніше на другому зборі "Ворскла" обіграла узбецький "Насаф" (2:1), розійшлася миром з польською "Термалікою" (0:0) і програла казахстанській команді "Ордобаси" (0:2).

На фото: Юрій Максимов.

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