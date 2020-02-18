УАФ дозволила прийти на матч «Динамо» - «Ворскла» лише дітям зі спортшкіл

Київський клуб хотів пускати на матч усіх дітей до 14 років у супроводі батьків.

Українська асоціація футболу (УАФ) частково задовольнила прохання «Динамо» пустити на матч УПЛ з «Ворсклою» дітей молодше 14 років. У відповідному листі УАФ, яке привів в особистому Telegram-каналі журналіст Артем Франков, йдеться, що право на відвідування стадіону отримають тільки діти з футбольних шкіл.

При цьому супроводжувати дітей отримають право лише їхні тренери або відповідальні особи зі згаданих футбольних шкіл і академій. Батьки дітей на матч допускатися не будуть.

Нагадаємо, зустріч з полтавчанами повинна пройти при порожніх трибунах, але «Динамо» вирішило скористатися регламентом змагань, в якому говориться, що в подібній ситуації право на відвідування матчу залишається за «дітьми у віці до 14 років зі шкіл і/або футбольних академій».

Матч з «Ворсклою» повинен пройти без уболівальників через расистський скандал, спровокованої діями фанатів у виїзному матчі проти «Шахтаря» в листопаді 2019 року.

«Динамо» прийме «Ворсклу» в суботу, 22 лютого. Початок матчу - о 17:00.