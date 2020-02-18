Ястремська поступилася у першому колі турніру WTA у Дубаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла у вівторок подолати стартове коло представницького турніру в Дубаї (ОАЕ) із загальним призовим фондом 2 млн 529 тис 840 дол.

Одеситка (№26 WTA ) у напруженій боротьбі поступилася Вероніці Кудерметовій з Росії (39). Доля зустрічі вирішилася на тайбрейку - 7:5, 3:6, 6:7 (2:7), повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 2 години 21 хвилину.

Читайте також: Світоліна програла Брейді на старті турніру WTA в Дубаї

У другому колі суперницею Кудерметової буде 16-та "ракетка" світу іспанка Гарбіньє Мугуруса, яка перемогла на старті знамениту бельгійку Кім Клейстерс.