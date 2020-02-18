Світоліна програла Брейді на старті турніру WTA в Дубаї

Перша "ракетка" України та шоста тенісистка планети Еліна Світоліна невдало стартувала у вівторок на представницькому турнірі в Дубаї (ОАЕ) із загальним призовим фондом 2 млн 529 тис 840 дол.

У першому раунді харків'янка поступилася американці Дженніфер Брейді (№52 WTA), - 2:6, 1:6, повідомляє Укрінформ. Тенісистки провели на корті 1 годину 1 хвилину. У другому колі Брейді зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії (17). Читайте також: Українець Марченко вийшов до другого кола турніру ATP у Бергамо Сьогодні у Дубаї проведе стартовий матч і друга "ракетка" України Даяна Ястремська (26). Її суперниця - Вероніка Кудерметова з Росії (9).