Світоліна програла Брейді на старті турніру WTA в Дубаї
Укрінформ
Перша "ракетка" України та шоста тенісистка планети Еліна Світоліна невдало стартувала у вівторок на представницькому турнірі в Дубаї (ОАЕ) із загальним призовим фондом 2 млн 529 тис 840 дол.
У першому раунді харків'янка поступилася американці Дженніфер Брейді (№52 WTA), - 2:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 1 хвилину.
У другому колі Брейді зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії (17).
Сьогодні у Дубаї проведе стартовий матч і друга "ракетка" України Даяна Ястремська (26). Її суперниця - Вероніка Кудерметова з Росії (9).